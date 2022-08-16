Детонация боеприпасов на севере Крыма продолжается, есть пострадавшие

В Джанкойском районе продолжают звучать взрывы. Ситуацию прокомментировал глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на севере Крыма зафиксирована серия взрывов. На место прибыл глава Крыма.

«Нахожусь в селе Азовском Джанкойского района, где сегодня утром, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.

На данный момент продолжается детонация, – сообщил Сергей Аксенов. – Есть двое пострадавших среди гражданского населения: у одного осколочное ранение, второго придавило стенкой. Их жизни ничего не угрожает. Данные о пострадавших будем уточнять. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы.

На месте также находятся заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко, глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко, администрация поселения, сотрудники МЧС, военные.

По мере поступления новых данных буду информировать о развитии ситуации. Прошу доверять только официальной информации».

Джанкой, Олег Яковенко

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