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Вторник, 16 августа 2022, 10:55 мск

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На севере Крыма серия взрывов, население эвакуируют

На севере Крыма произошла детонация боеприпасов. Об этом сообщила администрация Майского сельского поселения.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в окрестностях Джанкоя зафиксирована серия взрывов. «Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», – приводит ТАСС слова представителя администрации Майского.

«Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около 6 утра, – цитирует РИВ «Новости» главу сельского поселения Николая Карпеца. – Жителей эвакуируем, около 2 тысяч уже эвакуировано».

В данный момент въезд в Майское – Азовское закрыт, на дорогах стоят блокпосты.

Джанкой, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»

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