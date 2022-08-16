На севере Крыма серия взрывов, население эвакуируют

На севере Крыма произошла детонация боеприпасов. Об этом сообщила администрация Майского сельского поселения.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром в окрестностях Джанкоя зафиксирована серия взрывов. «Это бывшая ферма. Временная дислокация военная. Детонация боеприпасов», – приводит ТАСС слова представителя администрации Майского.

«Да, произошла детонация боеприпасов. Это произошло около 6 утра, – цитирует РИВ «Новости» главу сельского поселения Николая Карпеца. – Жителей эвакуируем, около 2 тысяч уже эвакуировано».

В данный момент въезд в Майское – Азовское закрыт, на дорогах стоят блокпосты.

Джанкой, Олег Яковенко

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