На севере Крыма прогремел взрыв (ВИДЕО)

В окрестностях Джанкоя прогремел взрыв.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня утром в селе Майское. «Бахнуло не по-детски», – пишут местные жители в соцсетях и выкладывают видео.
Видео Натальи Андикаловской (группа «Мы из Джанкоя», VK)
На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов: «Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», – написал он в telegram .
По предварительным данным горит трансформатор на подстанции.
Джанкой, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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