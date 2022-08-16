На севере Крыма прогремел взрыв (ВИДЕО)

В окрестностях Джанкоя прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло сегодня утром в селе Майское. «Бахнуло не по-детски», – пишут местные жители в соцсетях и выкладывают видео.

Видео Натальи Андикаловской (группа «Мы из Джанкоя», VK)

На место происшествия выехал глава Крыма Сергей Аксенов: «Выехал в село Майское Джанкойского района. Обстоятельства происшествия выясняются. Буду информировать по мере поступления данных», – написал он в telegram .

По предварительным данным горит трансформатор на подстанции.

Джанкой, Олег Яковенко

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