В Джанкое горит трансформаторная подстанция (ВИДЕО)

В Джанкое загорелась трансформаторная подстанция.
Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на севере Крыма зафиксирована серия взрывов. Жители выкладывают в соцсетях видео. На одном из них виден черный дым, идущий с территории подстанции.
Видео Натальи Андикаловской (группа «Мы из Джанкоя», VK)
РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что это горит трансформаторная подстанция в Джанкое. Эту информацию подтвердили в Минэнерго России:
«Нарушения электорснабжения потребителей нет, – сообщили в ведомстве. – Пожар локализован».
Джанкой, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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