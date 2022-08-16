В Джанкое горит трансформаторная подстанция (ВИДЕО)

В Джанкое загорелась трансформаторная подстанция.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на севере Крыма зафиксирована серия взрывов. Жители выкладывают в соцсетях видео. На одном из них виден черный дым, идущий с территории подстанции.

Видео Натальи Андикаловской (группа «Мы из Джанкоя», VK)

РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что это горит трансформаторная подстанция в Джанкое. Эту информацию подтвердили в Минэнерго России:

«Нарушения электорснабжения потребителей нет, – сообщили в ведомстве. – Пожар локализован».

Джанкой, Олег Яковенко

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