Минобороны РФ прокомментировало ситуацию на севере Крыма

Министерство обороны России прокомментировало ситуацию в селе Майское (Азовское) в Крыму.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на севере Крыма зафиксирована серия взрывов.

«16 августа около 6:15 мск в районе населенного пункта Майское (Джанкойский район) произошло возгорание на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В результате возгорания произошла детонация хранившихся боеприпасов, – сообщили в Минобороны РФ. – По докладу с места происшествия на данный момент серьезно пострадавших не выявлено. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин возгорания».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что травмы получили два человека – у одного осколочное ранение, второго придавило стенкой. «Один из них госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Второму пострадавшему оказана медицинская помощь на амбулаторном этапе, травмы легкой степени тяжести», – добавили в минздраве РК.

Отметим, села Майское и Азовское граничат друг с другом, поэтому в официальных сводках упоминаются оба поселения.

Джанкой, Олег Яковенко

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