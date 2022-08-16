Боеприпасы разлетелись по округе – на севере Крыма введен режим ЧС

Боеприпасы, детонировавшие сегодня во временном хранилище в селе Майское Джанкойского района Крыма, разлетелись по округе.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня утром на севере Крыма произошла серия взрывов. Минобороны РФ заявило о диверсии. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

«Сейчас выезжали к месту пожара, поднимали коптер. Там детонация достаточно сильная. Там есть в поле разбросанные снаряды, – рассказал глава РК Сергей Аксенов. – К сожалению, будет работа и для саперов. Ожидаем прекращения детонирования боеприпасов. Сверху посмотрели, видно, что массового складирования боеприпасов там нет, только разбросанные по территории. Единичное детонирование происходит. Не готов сказать, сколько по времени это будет продолжаться».

По словам Аксенова, сгорели несколько домов.

В Джанкойском районе введен режим ЧС.

Джанкой, Лиана Макоба

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