Подрыв военного склада в Джанкойском районе Крыма – результат «ювелирной работы» украинских военных.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким комментарием выступил глава администрации украинского президента Андрей Ермак.

«Операция «демилитаризация» в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры прекрасного настроения. Крым – это Украина», – написал Ермак в своем блоге.

Напомним, сегодня The New York Times со ссылкой на некого «высокопоставленного украинского чиновника» сообщила, что за взрывом на временном военном складе под Джанкоем в Крыму якобы стоит «элитное украинское подразделение».

Ранее Минобороны РФ заявило, что военный склад в Джанкойском районе пострадал в результате диверсии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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