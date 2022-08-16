«Элитное подразделение» – New York Times назвала виновных в диверсии под Джанкоем

За взрывом на временном военном складе под Джанкоем в Крыму якобы стоят «элитные украинские диверсанты».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на некого «высокопоставленного украинского чиновника» сообщает The New York Times.

«Данное элитное украинское подразделение постоянно действует в тылу противоборствующей стороны», – цитирует свой «источник» американское издание .

Ранее Минобороны РФ заявило, что военный склад в Джанкойском районе пострадал в результате диверсии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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