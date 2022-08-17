На севере Крыма прекратилась детонация боеприпасов

Детонация боеприпасов в крымском селе Майское прекратилась.

Как уже сообщал «Новый День», вчера утром на севере Крыма произошла серия взрывов, вызванная возгоранием во временном хранилище военного назначения. В результате ранения получили несколько человек. Из зоны ЧП эвакуировали более 3 тысяч жителей.

Разлетающиеся из-за детонации боеприпасы повредили линию электропередач, электростанцию, железнодорожные пути, а также ряд жилых домов. В Минобороны России заявили о диверсии.

Железную дорогу восстановили довольно быстро, а вот детонация боеприпасов длилась около суток. В настоящий момент взрывы прекратились, пишет ТАСС со ссылкой на главу Джанкойского района Инну Федоренко.

В ближайшее время приступит к работе комиссия по оценке ущерба.

Джанкой, Олег Яковенко

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