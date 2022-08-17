На севере Крыма начали работу по оценке ущерба, нанесенного диверсией

Сотрудники Следственного комитета РК начали обходу домовладений и других объектов в селах Азовское и Майское для принятия процессуальных решений. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как уже сообщал «Новый День», вчера утром на севере Крыма произошла серия взрывов, вызванная возгоранием во временном хранилище военного назначения. В результате ранения получили несколько человек. Из зоны ЧП эвакуировали более 3 тысяч жителей.

Разлетающиеся из-за детонации боеприпасы повредили линию электропередач, электростанцию, железнодорожные пути, а также ряд жилых домов. В Минобороны России заявили о диверсии.

Сформировано более 15 административных комиссий для обхода и приема заявлений от жителей. Работа будет организована на базе школы, а пожилым и наиболее пострадавшим гражданам оформлять необходимые документы будут на дому, пообещал глава РК.

Порядок и размер компенсационных выплат жителям за пострадавшее имущество, будет таким же, как и в случае Новофедоровки – по 10, 50 и 100 тысяч рублей. В случае необходимости федеральным центром будет оказана дополнительная помощь.

Аксенов добавил, что в результате детонации боеприпасов на складе военного назначения в селе Майское пострадали общеобразовательная школа и администрации поселения: в зданиях необходимо заменить окна, двери, кровли. Ремонтные работы должны быть начаты немедленно.

Джанкой, Олег Яковенко

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