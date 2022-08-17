В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников минздрава из-за проблем с лекарствами для детей

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц республиканского министерства здравоохранения при обеспечении льготными лекарствами детей.

Как уже сообщал «Новый День», глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проучил изучить ситуацию с обеспечением тяжелобольных детей необходимыми медикаментами в РК, так как в ведомство поступает много жалоб. В связи с этим центральный аппарат СК затребовал в территориальном управлении сведения для последующего анализа.

«Следователем управления по расследованию особо важных дел на данный момент установлено, что с 2018 года по настоящее время шестерым малолетним, имеющим право на получение медицинских препаратов, не в полном объеме предоставлялись лекарства, что ставит под угрозу их здоровье и жизнь, – заявили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю. – Вместе с тем установлено, что денежные средства на обеспечение льготной категорией лиц лекарственными препаратами выделялись в полном объеме».

Сейчас следователи проверяют соблюдение процедуры обеспечения на льготной основе лекарственными препаратами указанных детей, а также иных льготников. «При содействии органов СК России в настоящее время проблемная ситуация с получением лекарств для детей находится в стадии разрешения», – подчеркнули в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»