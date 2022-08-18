Президент Украины может отправить в отставку главу ВСУ, а тот – сменить президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский может сместить с должности главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Возможная причина – усиливающееся между ними противостояние.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», между администрацией Зеленского и Генштабом ВСУ уже давно сложились напряженные отношения из-за ситуации на фронте. Кроме того, начали появляться сообщения, что Залужный может сменить Зеленского в президентском кресле. Такие версии формируются на основе анализа западных СМИ, которые подчеркивают успехи первого и просчеты второго.

В президентской партии «Слуги народа» заявляют, что конфликт надуман и за ним, якобы, стоят сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко. При этом ряд экспертов отмечает, что на самом деле борьба за власть обостряется между британской разведкой, контролирующей правительство Зеленского и Пентагоном, курирующими ВСУ.

Между тем, украинская пресса сообщает, что Зеленскому положительный пиар Залужного не нравится: «Глава украинской армии, генерал-майор Валерий Залужный может быть заменен на своем высоком посту. Нынешнему главнокомандующему, вероятно, предложат занять пост министра обороны. Кандидатура на его место тоже уже есть», – пишет информационно-новостной портал «Телеграф» со ссылкой на источники в правительстве страны. Другие СМИ утверждают, что на место Залужного готовят командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского.

После появления таких публикаций главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в компании с министром обороны Алексеем Резниковым и главкомом ВСУ Валерием Залужным вызвали к послу США на Украине Бриджит Бринк.

Украинская пресса, ссылаясь на собственные источники, заявили, что разговор был «предельно жестким», и американский посол даже кричала на приглашенных, требуя прекратить все провокации в адрес Залужного и перестать указывать Генштабу ВСУ, «подчиняющемуся напрямую Пентагону». И вообще грозила Ермаку отставкой.

Политологи считают, что США указали Зеленскому его место, подчеркнув, что ВСУ подчиняются им, а не Киеву.

Киев, Платон Ефимчук

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