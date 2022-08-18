Жителям Запорожской области начали выдавать российские автомобильные номера

В Запорожье начали выдавать российские автомобильные номера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Донецкой и Луганской народной республиках номера с российским триколором и региональными кодами 171 и 172 соответственно начали выдавать еще в июле, в начале августа в Херсонской области появились номера с кодом 184, теперь номера с кодом 185 могут получить жители Запорожской области.Номера выдаются тем, кто прописан на указанных территориях и уже получил паспорт гражданина РФ. Одновременно можно обменят имеющееся водительское удостоверение на документ российского образца. При этом медицинская справка и оплата государственной пошлины не требуются.

Выдача прав и государственных регистрационных знаков жителям Запорожской областях ведется в Мелитополе.

Мелитополь, Мирослава Мельник

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