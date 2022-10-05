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Среда, 5 октября 2022, 14:50 мск

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В МВД России назвали цифровые коды новых субъектов

В МВД России разработали поправки в ведомственный приказ, закрепляющие цифровые коды новых субъектов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Согласно проекту приказа, размещенному на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, для использования на автомобильных номерных знаках Донецкой народной республике предлагается присвоить код 80, Луганской – 81, Херсонской области – 84 и Запорожской – 85.

Отмечается, что цифровые коды новых субъектов России будут использоваться и на другой специальной продукции, необходимой для допуска транспорта и водителей к участию в дорожном движении.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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