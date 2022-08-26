Жителям Харьковской области начали выдавать автомобильные номера РФ

В Харьковской области начали выдавать российские автомобильные номера, сообщает пресс-центр МВД России.

Выдача госномером с российским триколором и кодом «188» ведется в освобожденном городе Купянске, где дислоцируется регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД России.

В МВД добавили, что отметили, что представители российской Госавтоинспеции также осуществляют замену регистрационных документов на автомобили и водительских удостоверений жителям области в соответствии с требованиями законодательства России.

Ранее в августе два подразделения ГИБДД по регистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений начали работу в Херсонской области – в Херсоне и городе Голая Пристань, а еще два – в Мелитополе и Бердянске Запорожской области.

«Расширение географии предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции на освобожденных территориях будет продолжено», – подчеркивается в сообщении.

Как сообщал «Новый День», в ДНР и ЛНР российские автомобильные номера с региональными кодами «171» и «172» соответственно начали выдавать еще в июле.

Москва, Наталья Петрова

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