Успеть ухватить: Эрдоган привёз на встречу с Зеленским пять главных министров

Окрылённый успехом зерновой сделки, в результате которой Турция неплохо зарабатывает на перепродаже вывозимой из Одессы украинской пшеницы и кукурузы, Реджеп Эрдоган привёз на встречу с президентом Украины внушительную делегацию, представленную ключевыми министрами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают украинские и турецкие СМИ.

На переговорах во Львове Эрдогана сопровождают главы МИД, Минсельхоза, Минторга, Минэнерго, Минобороны, разведки, управления оборонпрома и компании Baykar Makina (производитель «Байрактаров»).

Ранее стало известно, что турецкий лидер предложит украинскому президенту согласиться на временное прекращение огня.

Симферополь, Валентин Карамазов

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