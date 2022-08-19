Мы бессильны перед ударами «Кинжалов» из стратосферы – Минобороны Украины

Украина не имеет средств, чтобы противостоять ударам российских гиперзвуковых ракет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом львовскому телеканалу заявил спикер командования военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

При этом он попытался успокоить аудиторию, утверждая будто у России всего около пятидесяти ракет «Кинжал» воздушного базрования. Вместе с тем, он не упомянул о гиперзвуковых ракетах наземного и морского базирования.

«Кинжал» доставляется в верхние слои атмосферы самолетом, речь идет о МиГ-31, и оттуда производится запуск этой ракеты. И все ее мощности, ресурсы из стратосферы на серхвысокой скорости, речь идет о 12 тысячах километров, опускается на свою цель. Таких ракет, к счастью, в России немного – мы точно не можем знать, но разные источники говорят, что десятки – 40-50 штук они выпустили. Тем не менее, это очень опасная на сегодняшний день угроза для нас. И мы, к сожалению, не имеем средств, чтобы противодействовать именно этим «Кинжалам», – приводит слова Игната «ПолитНавигатор».

Напомним, накануне Минобороны РФ перебросило в Калининград три МиГ-31 с гиперзвуковыми «Кинжалами».

Симферополь, Валентин Карамазов

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