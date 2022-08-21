Не запретить, но ограничить – Швеция определилась с визовым режимом для россиян

Швеция не согласна с полным запретом на выдачу виз россиянам в ЕС, но склоняется к тому, что определенные ограничения ввести нужно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Шведскому радио заявил министр миграции страны Андерс Игеман.

«Я думаю, что полную остановку было бы трудно осуществить, это было бы неправильно. С другой стороны, строго ограничить, отменив, например, упрощенную процедуру получения визы, – это то, к чему мы, Эстония, Финляндия и другие стремимся в ЕС», – сказал шведский министр.

Напомним, недавно Финляндия заявила, что в 10 раз уменьшит число виз для туристов из России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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