Зеленский выдвинул России ультиматум по переговорам

ДНР должна отказаться от суда над нацистами из «Азовстали». В ином случае Украина откажется в дальнейшем от любых переговоров с Россией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«РФ анонсирует суд в Мариуполе над пленными бойцами «Азовстали», и если он состоится, то никаких переговоров дальше не будет – Россия сама себя отрежет от переговоров, не будет больше разговоров», – сказал он.

Также Зеленский в очередной раз «предупредил партнеров (в том числе Макрона, Эрдогана и Гутерриша) о возможных агрессивных действиях РФ на предстоящей неделе».

Напомним, накануне всем сотрудникам «правительственного квартала» Киева было приказано спрятаться по домам на целую неделю.

Симферополь, Валентин Карамазов

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