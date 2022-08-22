Пушилин ответил на ультиматум Зеленского по переговорам с РФ

Трибунал над нацистами из «Азовстали» состоится в Мариуполе в любом случае, какие бы условия ни выдвигал киевский режим.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Подготовка к первому этапу трибунала над военными преступниками в ДНР подходит к завершению. Уже полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений неонацистов из «Азовстали», – сказал глава республики.

Он подчеркнул, что требования Зеленского ничего не изменят.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ДНР должна отказаться от суда над нацистами из «Азовстали». В ином случае Украина откажется в дальнейшем от любых переговоров с Россией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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