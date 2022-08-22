Эстония потребовала полного эмбарго ЕС на все энергоресурсы из РФ

Таллин потребует от ЕС не просто дальнейших энергетических санкций в отношении РФ в рамках восьмого пакета санкций, а будет настаивать на введении полного запрета импорта в страны Евросоюза энергоресурсов из РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глав МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, это требование будет зафиксировано в предложениях Эстонии по восьмому пакету санкций ЕС против России.

Напомним, недавно власти Эстонии заявили, что готовят официальное обращение к Еврокомиссии с просьбой о согласовании восьмого пакета санкций в отношении России. Одним из пунктов Таллин предложит ограничить действие шенгенских виз для россиян.

Симферополь, Валентин Карамазов

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