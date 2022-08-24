Венгрия отказалась ограничивать выдачу виз россиянам

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не намерен вводить ограничения на выдачу виз российским гражданам. Министр добавил, что Венгрия не поддержит инициативу Эстонии ввести полный запрет импорта российских энергоресурсов в ЕС. Заявление прозвучало после телефонного разговора с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу.

«Мы обсуждали предложение, которое ужесточило бы практику выдачи европейских виз гражданам России. Здесь мы разделяем позицию канцлера Германии и не планируем вводить какие-либо ограничения или ужесточения», – написал Сийярто в Facebook* (запрещен в России).

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявлял, что с трудом представляет себе запрет на шенгенские визы для россиян. Он говорил, что ответственность за ситуацию на Украине несет российское руководство, а не простые граждане. Против запрета на въезд гражданам РФ в ЕС также выступили власти Португалии, Кипра и Греции. В то же время глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис накануне заявил, что Вильнюс, Рига и Таллин будут стараться способствовать общему решению Евросоюза о запрете выдачи россиянам шенгенских виз, но в случае отказа будут искать региональное решение, «которое включало бы страны Балтии, Польшу, и потенциально Финляндию».

Сийярто также сообщил, что Венгрия не поддержит предложенные Эстонией новые санкции против энергосектора России. Как подчеркнул министр, такие санкции больше вредят самой Европе, чем РФ. «Мы даже не хотим обсуждать энергетические санкции», – написал дипломат.

Ранее глава эстонского МИД заявил, что Таллин будет настаивать на введении полного эмбарго на поставки российских энергоресурсов в страны Евросоюза. По его словам, это требование будет зафиксировано в предложениях Эстонии по восьмому пакету санкций ЕС против России.

Москва, Наталья Петрова

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