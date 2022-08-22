Гуттериша к ответу: Россия потребовала собрать Совбез ООН по Запорожской АЭС

Россия запросила на завтра, 23 августа, проведение заседания Совбеза ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Россия также обратилась к генсеку ООН Гутерришу с требованием выступить на этом заседании Совбеза.

Напомним, ранее Путин лично предупредил Макрона о возможной ядерной катастрофе.

Симферополь, Валентин Карамазов

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