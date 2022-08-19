Путин лично предупредил Макрона о возможной ядерной катастрофе

Систематические обстрелы украинскими военными территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты отметили важность скорейшего направления на АЭС миссии МАГАТЭ, которая смогла бы на месте оценить реальную обстановку. С российской стороны подтверждена готовность оказать инспекторам Агентства необходимое содействие.

В ходе телефонных переговоров, которые состоялись по инициативе французской стороны, главы государств также обсудили ряд других актуальных проблем. В частности, президент РФ напомнил о приглашении экспертов Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста посетить следственный изолятор в Еленовке, где в результате ракетного удара ВСУ погибло большое количество содержавшихся там украинских военнопленных.

Кроме того, Путин проинформировал о ходе реализации подписанной 22 июля в Стамбуле «пакетной» сделки по вывозу украинского зерна из черноморских портов и экспорту российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. «Обращено внимание на то, что по-прежнему сохраняются препятствия для упомянутого российского экспорта, что не способствует решению задач, связанных с обеспечением глобальной продовольственной безопасности», – отметили в Кремле.

В сообщении также уточняется, что президенты России и Франции условились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам.

Москва, Светлана Антонова

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