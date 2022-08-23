Зеленский обещает «мощный ответ» России 24 августа

Президент Зеленский не смог дать чёткий ответ на вопрос, собирается ли Россия подвергнуть Украину «беспрецедентной ракетной атаке» на «день независимости», как об этом заявляют из Вашингтона.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», украинский президент лишь пообещал дать «мощный ответ», если такие удары состоятся.

Напомним, Белый дом даже призвал граждан США срочно покинуть «Незалежную».

«Есть ли угроза? Есть угроза. Она ежедневная, эта угроза. Есть ли дополнительная информация? Мы знаем их приоритеты: объекты инфраструктуры и государственные институции. Но я не вижу, чтобы что-то изменилось очень, начиная с 24 февраля. Россия постоянно это делает. Могут ли они увеличить число ударов? Да, они могут сделать это 23-24 числа. Это вся информация, которая у меня есть.

Что будет делать Украина, если будут бить по Киеву? То же самое, что и сейчас. Потому что для меня, как для президента, и как для каждого украинца, Киев, Чернигов, Донбасс, Харьков, Запорожье – это все одинаково, там везде живут наши украинцы. И ответ такой же будет, как и в этих городах: будут бить нас, будут получать мощный ответ», – сказал Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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