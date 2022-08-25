Неподконтрольные Киеву территории Украины остались без света и воды

В Херсонской области, Мелитополе, Энергодаре и Новой Каховке отсутствует энергоснабжение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ВГА Херсонской области, отключение произошло в результате выхода из строя распределительного пункта на Мелитопольской линии. Также из-за отсутствия электричества не работают насосные станции и, как следствие, отсутствует водоснабжение.

Медицинские учреждения переведены на электрогенераторы, но, по словам главы Депздрава ВГА Вадима Ильмиева, топлива для оборудования хватит на непродолжительный отрезок времени, поэтому власти Херсонской области подали заявку на дополнительные поставки.

Пока в больницах оказывают только экстренную помощь.

По предварительным данным, электричество в Мелитополе и Энергодаре отключилось из-за украинского обстрела района Запорожской АЭС.

Напомним, миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готова отправиться на Запорожскую АЭС в ближайшие дни – об этом заявил гендиректор организации Рафаэль Мариано Гросси.

Херсон, Мирослава Мельник

© 2022, РИА «Новый День»