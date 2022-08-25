МАГАТЭ готово отправиться на ЗАЭС в ближайшие дни

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) готова отправиться на Запорожскую АЭС в ближайшие дни, заявил гендиректор организации Рафаэль Мариано Гросси. Агентство почти договорилось о безопасном проходе на объект.

«Мы очень, очень близки к этому», – сказал Гросси в интервью телеканалу France 24 и добавил, что процесс переговоров был «очень сложным».

Глава МАГАТЭ выразил надежду, что миссия отправится на ЗАЭС в течение «нескольких дней». Чиновник не уточил конкретную дату, но подчеркнул, что ситуация требует присутствия специалистов на объекте.

«Мы должны отправиться туда, нам нужно стабилизировать ситуацию, нужно обеспечить присутствие МАГАТЭ в ближайшее время», – добавил Гросси.

Москва неоднократно озвучивала свой интерес к приезду экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Россия договаривалась об отправке миссии с руководством МАГАТЭ и с секретариатом ООН.

Киев заявил, что маршрут специалистов должен проходить через подконтрольную ему территорию. Президент Украины Владимир Зеленский даже пригрозил агентству, что в противном случае никогда не допустит представителей МАГАТЭ в страну.

Из-за частых обстрелов со стороны ВСУ на Запорожской АЭС численность персонала сократили до минимума для поддержания работы станции. Военно-гражданская администрация региона заявила, что озабочена безопасностью работников из-за участившихся прилетов.

Париж, Наталья Рязанова

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