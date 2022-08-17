Россия крайне заинтересована в инспекции ЗАЭС представителями МАГАТЭ

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий на Обзорной конференции ДНЯО в среду, 17 августа, заявил, что Россия «крайне заинтересована» в посещении экспертами МАГАТЭ Запорожской АЭС, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Вишневецкий сказал: «Прямо сейчас, в эти дни Россия ведет плотный диалог с руководством МАГАТЭ, с Секретариатом ООН на предмет того, чтобы делегация МАГАТЭ во главе с его генеральным директором Гросси посетила Запорожскую станцию и осуществила там гарантийное мероприятие в соответствии со своим мандатом. Мы крайне заинтересованы в этом».

Также российский дипломат заявил, что поддержка рядом западных стран Киева в ситуации вокруг Запорожской АЭС означает поощрение действий украинской стороны на продолжение обстрелов станции.

«Нельзя стрелять по ядерным объектам. Украинская сторона занимается ядерным терроризмом. И вызывает большую озабоченность, что она в этом получает поддержку. Это означает поощрение агрессора, в данном случае – Украины. Это может закончиться катастрофой», – сказал Игорь Вишневецкий и добавил, что прямо в эти дни Киев продолжает обстрелы атомной станции.

Отметим, что вооруженные формирования Украины (ВФУ) в среду, 17 августа, дважды открывали массированный огонь из тяжелой артиллерии по Энергодару, городу, расположенному неподалеку от ЗАЭС.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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