Минобороны России сообщило о готовящейся Киевом провокации на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем с целью обвинить Москву в создании техногенной катастрофы. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ 19 августа планируется нанесение артиллерийских ударов по территории Запорожской АЭС с огневых позиций, находящихся в городе Никополь. Вина за их последствия будет возложена на российские Вооруженные Силы», – сообщил Конашенков.

Он отметил, что для подготовки провокации командование оперативно-тактической группы «Днепр» к 19 августа развертывает в Запорожье посты радиационного наблюдения, а также проводит тренировки для находящихся там военных подразделений по действиям в условиях радиационного заражения.

Кроме того, по информации Минобороны России, подразделения 704-го полка радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВСУ должны к 19 августа завершить сосредоточение в районе Запорожья и «быть в готовности к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий».

Конашенков подчеркнул, что у российской армии нет тяжелых вооружений ни на территории атомной станции, ни в прилегающих к ней районах, там находятся только подразделения охраны.

«Вооруженные Силы Российской Федерации принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС», – заключил он.

Надо отметить, что ВСУ в последние дни усилили обстрелы Энергодара и территории Запорожской атомной станции, но обвиняют в этом Россию. 16 августа выпущенные украинскими силами ракеты западного производства упали в районе энергоблока №6. Днем ранее обстрел из тяжелой артиллерии длился не менее двух часов. В среду, 17 августа, ВСУ обстреляли Энергодар дважды за день.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала откровенной ложью заявления Запада, что угрозы для ЗАЭС создает Россия. Она призвала США и их европейских союзников «оставить безответственные игры и интриги вокруг ЗАЭС» и «незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий».

Москва, Наталья Петрова

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