российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 20 августа 2022, 10:51 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Энергодаре задержаны украинские артнаводчики – работники ЗАЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

МВД Запорожской области в среду, 17 августа, заявило, что в Энергодаре Запорожской области задержаны двое наводчиков артиллерии военных формирований Украины (ВФУ), – сообщает пресс-служба ведомства.

В Telegram-канале ГУ МВД Запорожской области сообщается: «В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС. За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) – им теперь грозит от 10 лет до пожизненного. Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу».

Следует отметить, что в последние недели неонацисты Украины регулярно наносят по ЗАЭС артиллеристские удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой.

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Минобороны РФ: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС в ходе визита генсека ООН

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,