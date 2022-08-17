В Энергодаре задержаны украинские артнаводчики – работники ЗАЭС

МВД Запорожской области в среду, 17 августа, заявило, что в Энергодаре Запорожской области задержаны двое наводчиков артиллерии военных формирований Украины (ВФУ), – сообщает пресс-служба ведомства.

В Telegram-канале ГУ МВД Запорожской области сообщается: «В Энергодаре задержали двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС. За международный терроризм (наводка артиллерии на крупнейшую в Европе атомную станцию) – им теперь грозит от 10 лет до пожизненного. Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу».

Следует отметить, что в последние недели неонацисты Украины регулярно наносят по ЗАЭС артиллеристские удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой.

Мелитополь, Иван Бабурин

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