США будут добиваться контроля Украины над ЗАЭС

Вашингтон будет добиваться возвращения Киеву контроля над Запорожской АЭС и прекращения любых военных действий в этом районе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Глава госдепа поприветствовал «приверженность ядерной безопасности» со стороны киевских властей, сообщила пресс-служба американского ведомства.

«Секретарь приветствовал украинские власти и операторов за их приверженность ядерной безопасности в этих обстоятельствах. Он подтвердил, что Штаты будут и впредь призывать к прекращению всех военных операций на ядерных объектах Украины или вблизи них, к возвращению Украине полного контроля над этими объектами», – говорится в сообщении.

Эти моменты Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в телефонном разговоре, пояснили в госдепе. Основной темой беседы стала «продолжающаяся поддержка США оборонных потребностей Украины».

Украинские войска не прекращают обстрелы Энергодара и территории Запорожской атомной станции. 16 августа выпущенные ВСУ ракеты западного производства упали в районе энергоблока №6. Еще днем ранее обстрел из тяжелой артиллерии длился не менее двух часов. 17 августа ВСУ обстреляли Энергодар дважды за день.

МВД Запорожской области задержало двух наводчиков артиллерии ВСУ. Оба работали на АЭС, но за международный терроризм им грозит пожизненное заключение.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала откровенной ложью заявления Запада, что угрозы для ЗАЭС создает Россия. «Настоятельно призываем Вашингтон, Брюссель и прочие столицы, прежде всего европейские, оставить безответственные игры и интриги вокруг ЗАЭС и незамедлительно оказать воздействие на киевские власти, чтобы принудить их к прекращению обстрелов станции и прилегающих к ней территорий», – заявила дипломат.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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