Украинские войска вновь обстреляли территорию Запорожской атомной станции. Об этом сообщил посол ЛНР в России Радион Мирошник в своем телеграм-канале. Есть ли пострадавшие и разрушения, не уточняется.

«Украинские боевики снова нанесли удары по территории Запорожской АЭС, ракеты упали в районе энергоблока №6», – написал Мирошник. Он добавил, что обстрел велся с использованием оружия западного производства.

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов ранее сообщил, что в понедельник, 15 августа, украинские военные нанесли около 25 ударов из тяжелой артиллерии по району Запорожской АЭС и городу Энергодар. Обстрел вел в течение двух часов.

ВСУ в последние дни практически ежедневно обстреливают территорию ЗАЭС.

Ранее постпред России в ООН Небензя Василий заявил, что вся ответственность за возможную ядерную катастрофу на ЗАЭС полностью ляжет на спонсоров Киева.

Москва, Наталья Петрова

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