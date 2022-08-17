В администрации Запорожской области считают, что ООН выдумывает несуразные маршруты для посещения ЗАЭС миссией МАГАТЭ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в среду, 17 августа, заявил, что единственный путь на ЗАЭС, где экспертам МАГАТЭ гарантирована безопасность, это – через территорию России, а руководство ООН выдумывает различные «несуразные маршруты», – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Рогов сказал: «ООН не хочет содействовать визиту МАГАТЭ, поэтому выдумывает различные несуразные маршруты, прекрасно понимая, что затем станет вопрос безопасности или делегацию МАГАТЭ просто не пустят. Мол, видите – линия боевого соприкосновения, блокпосты закрыты и прочее. Или же попытаются провести провокацию в виде обстрелов, взрывов и тому подобных вещей, чтобы сорвать визит и обвинить в этом Россию».

Следует напомнить, что официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик накануне заявил, что логистические ресурсы ООН на Украине и ресурсы организации в вопросах обеспечения безопасности позволяют содействовать проведению визита сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС только через Киев.

Со своей стороны, президент Украины Владимр Зеленский ранее в среду, 17 августа, заявил, что он может устроить так, что «миссия МАГАТЭ может быть направлена на Запорожскую станцию легально, очень быстро и максимально эффективно».

В свою очередь, замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий на Обзорной конференции ДНЯО в ООН ранее сегодня заявил, что пока украинская сторона не прекратит обстрелы Запорожской АЭС делегация МАГАТЭ посетить станцию не сможет.

Мелитополь, Иван Бабурин

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