Экс-министр Крыма с помощью подконтрольного предпринимателя обзавелась квартирой в Москве

Бывший министр культуры Крыма Арина (она же Вера) Новосельская получила взятку квартирой в Москве. Так утверждает telegram-канал Baza со ссылкой на следствие.

Как уже сообщал «Новый День», чиновницу задержали осенью 2021 года и обвинили в получении взятки размере 25 млн рублей за общее покровительство ООО «Меандр» при выполнении работ по объекту «Строительство Крымского государственного центра детского театрального искусства». Предполагается, что благодаря министру культуры РК компания в 2018 году получила контракт на реконструкцию театра в размере 1 млрд рублей.

На Новосельскую вышли в ходе расследования другого уголовного дела, возбужденного в отношении бенефициара «Меандра» Евгения Ярмоша о крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации денег, полученных незаконным путем (ст. 174.1 УК РФ) при реконструкции Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

По версии, изложенной Baza, Новосельская предложила владельцу «Меандра» Евгению Ярмошу выгодную сделку: он передаёт ей 25 млн рублей и помогает купить квартиру в Москве, а она в ответ не мешает строительству и помогает компании. Ярмош заявил, что понимал: в случае помешает «Меандру» выполнить контракт. Предприниматель перечислил министру требуемую сумму, а та использовала её, чтобы купить квартиру в Большом Козловском переулке – якобы, в качестве подарка сыну.

Новосельская получение взятки категорически отрицает, утверждая, что Ярмош действительно помог ей купить квартиру, но она вернула ему все деньги. А позже у них возник конфликт, и предприниматель, якобы, грозил отомстить.

Разобраться в этой истории должен суд. Если Новосельскую признают виновной, она может отправиться за решетку на 15 лет.

Симферополь, Олег Яковенко

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