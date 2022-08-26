Крыму угрожает вспышка гриппа

В Крыму ожидают вспышку гриппа. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для формирования коллективного иммунитета к вирусной инфекции необходима вакцинация не менее 60% населения. Для Крыма это 1,1 миллиона человек, в том числе около 300 тысяч детей.

Однако крымчане пививаются неактивно. Например, в прошлом году не удалось достичь и 50% уровня вакцинации.

«Мы опасаемся, что если в этом году будет аналогичная ситуация, то мы можем ожидать каких-то новых серьезных осложнений, в том числе вспышки гриппа», – отметил Лясковский.

Напомним, в минувшем году первые случаи гриппа были зафиксированы в конце августа. А в начале текущего месяца глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что регистрируется достаточно высокий, не характерный для сезона, уровень заболеваемости другими респираторными инфекциями, и эпидпроцесс повторяет прошлогоднюю динамику.

Симферополь, Лиана Макоба

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