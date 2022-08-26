Упс: один из подозреваемых в ограблении храма в Севастополе сбежал из-под ареста

Один из подозреваемых в ограблении Свято-Никольского храма в Севастополе сбежал из-под ареста.

Как уже сообщал «Новый День», в середине августа двое мужчин, разбив окно, проникли в храм-памятник и вынесли ювелирные изделия более чем на 1 млн рублей, повредив при этом несколько икон.

Воров довольно быстро задержали, а украденные украшения обнаружили под капотом их автомобиля.

Следствие полагает, что задержанные могут быть причастны к кражам из храмов в Санкт-Петербурге, Оренбургской области и Белоруссии.

Несмотря на тяжесть инкриминируемых действий (кража группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), суд избрал для мужчин меру пресечения в виде домашнего ареста. Отбывать его задержанные должны были в арендованных в Севастополе квартирах.

Не прошло и двух недель, как один из них сбежал. В бега ударился 43-летний уроженец Липецка, сообщила прокуратура Севастополя. Его объявили в розыск. 36-летнего москвича перевели из-под домашнего ареста в СИЗО.

Севастополь, Олег Яковенко

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