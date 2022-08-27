Сформирован состав миссии МАГАТЭ для инспекции ЗАЭС

МАГАТЭ сформировало состав миссии, которая прибудет с инспекцией на Запорожскую АЭС.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает издание The New York Times.

Ожидается, что делегация прибудет на станцию уже на следующей неделе.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что инспекторы МАГАТЭ намерены в начале следующей недели посетить Запорожскую АЭС.

Напомним, накануне российские войска уничтожили американскую гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции.

Симферополь, Валентин Карамазов

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