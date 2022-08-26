Армия России разбила американскую гаубицу, из которой обстреливалась ЗАЭС

Российские войска разбили американскую гаубицу М777, из которой ВСУ обстреливали территорию Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, военные выявили западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области артиллерийскую позицию украинской армии, с которой велся обстрел территории атомной станции.

«В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США», – сказал он.

Также в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ за сутки дважды обстреляли ЗАЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий. «В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и еще один – в районе специального корпуса №1», – рассказал Конашенков.

Ранее сегодня украинская компания «Энергоатом» сообщила, что Запорожская АЭС полностью отключена от энергосети Украины. В ВГА Запорожской области допустили, что отключение произошло из-за перебитых в результате украинского обстрела линий электропередачи.

Позже глава администрации Энергодара Александр Волга уточнил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, электроэнергия подается в сторону Украины также штатно.

Москва, Наталья Петрова

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