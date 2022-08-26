Запорожская АЭС полностью отключилась от энергосети – «Энергоатом»

Запорожская АЭС полностью отключена от энергосети Украины, сообщила компания «Энергоатом». Специалисты не нашли замечаний к работе систем безопасности станции, сообщила пресс-служба компании в телеграм-канале.

«По состоянию на 9:00 часов 26 августа все энергоблоки Запорожской АЭС отключены от энергосети. Собственные нужды станции в электропитании обеспечиваются через отремонтированную линию из энергосистемы Украины», – говорится в сообщении.

В компании отметили, что линия выдачи мощности ЗАЭС восстановлена, «замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет». Специалисты работают над тем, чтобы подготовить два энергоблока станции к подключению к сети.

В администрации Запорожской области допустили, что отключение произошло из-за перебитых в результате украинского обстрела линий передач.

«Украина доигралась с обстрелами Запорожской АЭС и попросту перебила линии электропередач – поэтому украинская энергосистема и могла отключиться от станции», – приводит слова члена администрации Владимира Рогова телеканал «Звезда».

По его словам, участившиеся обстрелы со стороны ВСУ перебили три из четырех ЛЭП, идущих в сторону территорий, подконтрольных киевскому режиму.

Накануне очередной обстрел со стороны ВСУ привел к пожару возле высоковольтной линии. Из-за этого сработала автоматика, которая отключила два энергоблока Запорожской АЭС от сети. Запорожская область осталась без электроснабжения, пока специалисты не запустили оба блока в работу. В «Энергоатоме» отметили, что отключение блоков ЗАЭС произошло впервые за историю существования станции.

Киев, Наталья Рязанова

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