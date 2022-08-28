«Украина должна раскаяться» – еврейский раввин устроил переполох в израильском телеэфире

В Израиле телеканал Channel 9 пригласил в телеэфир местного раввина Михаила Финкеля, чтобы он добавил со своей стороны аргументы, осуждающие «агрессию России в отношении Украины». В студии собрались прозападные, антироссийски настроенные политики и эксперты. Однако всё пошло не по сценарию авторов и ведущих программы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», раввин сходу заявил, что украинский режим – это антиизраильский и де-юре – неонацистский режим.

«36 раз только при Зеленском Украина голосовала против Израиля в ООН. 36 раз! Герои современной Украины это Петлюра, убивший 200 тысяч евреев, это Шухевич, эсэсовец, это Бандера, это Стэцько, который говорил, что всех евреев нужно уничтожить. В Киеве ежегодно проходит парад дивизии СС «Галичина», – ометил Финкель.

Ведущие попытались «образумить» гостя и попросили его «выражаться корректнее», однако он настаивал на своём.

«У меня убита половина семьи бандеровцами и петлюровцами, а Петлюре и Бандере ставят на территории Украины памятники, улицы называют их именами, – «это герои» для киевского режима... Это не российская пропаганда. Это слова израильского МИДа», – напомнил он.

В студии попытались возразить, что это, мол, всё прошлое. Но безуспешно.

«Я сейчас не оправдываю войну. Я против войны. Я против страдания мирных жизней. Но не надо убийц моего народа и моей семьи – героизировать. И не надо ссориться с Россией!», – предупредил раввин.

«Национальные герои Украины – это мрази. Украине нужно раскаяться», – добавил Финкель.

Симферополь, Валентин Карамазов

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