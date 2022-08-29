Украина начнет мобилизацию женщин в армию уже осенью

Киев, Август 29 Новый День, Платон Ефимчук) – Украина начнет мобилизацию женщин в армию с 1 октября. Об этом пишет западная пресса.

Как уже сообщал «Новый День», 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающих женщин должны поставить на воинский учет.

До 31 июня все гражданки в возрасте от 18 до 60 лет были обязаны явиться в военкомат по месту жительства и пройти медкомиссию. Требование касалось даже беременных и только что родивших. Тех, кто попытался уклониться, штрафуют.

В Генштаба ВСУ заявляют, что мобилизация женщин проводится с целью «бесперебойного пополнения потерь личного состава», но пока процесс идет на добровольной основе, а на фронт отправляют «по необходимости».

По данным нидерландского портала NOS, сегодня каждый четвертый из проходящих военную подготовку в западной части Украины – женщина. В основном из них готовят снайперов, инструкторов, медсестер и пехотинцев. Осенью планируется начать формировать женские штурмовые отряды.

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