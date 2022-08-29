В Севастополе продлили режим желтого уровня опасности

В Севастополе продлили режим высокого уровня террористической опасности.

Как уже сообщал «Новый День», режим был введен в городе 31 июля после взрыва во дворе штаба Черноморского флота и с тех пор несколько раз продлевался.

«Как председатель антитеррористической комиссии в Севастополе, на основании информации правоохранительных органов, принял решение о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Севастополе. Режим продляется с 18.00 29 августа на 15 суток, – сообщил сегодня Развожаев. – Напомню, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме».

Севастополь, Лиана Макоба

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