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Понедельник, 29 августа 2022, 17:25 мск

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В Севастополе продлили режим желтого уровня опасности

В Севастополе продлили режим высокого уровня террористической опасности.

Как уже сообщал «Новый День», режим был введен в городе 31 июля после взрыва во дворе штаба Черноморского флота и с тех пор несколько раз продлевался.

«Как председатель антитеррористической комиссии в Севастополе, на основании информации правоохранительных органов, принял решение о продлении «желтого» уровня террористической опасности в Севастополе. Режим продляется с 18.00 29 августа на 15 суток, – сообщил сегодня Развожаев. – Напомню, что эта мера исключительно профилактическая: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Данный режим вводится для продолжения работы спецслужб в усиленном режиме».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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