Макрон тайком позвонил Зеленскому – прояснить судьбу миссии МАГАТЭ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели сегодня «непротокольный телефонный разговор».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

Звонок Макрона последовал сразу после прибытия миссии МАГАТЭ в Киев для последующего визита на обстреливаемую украинской армией Запорожскую АЭС. Как известно, в делегацию экспертов миссии входят французкие специалисты.

Отмечается, что во время беседы главы стран обсудили приезд миссии МАГАТЭ, ее хронологию, логистику и вопросы безопасности. Примечательно, что об этом разговоре ничего не сказано на официальных ресурсах Зеленского и Офиса президента.

По мнению некоторых экспертов, есть серьёзные опасения, что киевский режим не допустит приезда миссии МАГАТЭ на станцию, подвергнув иностранную делегацию обстрелу, в котором обвинит Россию. Эксперты должны прибыть на АЭС завтра, 31 августа.

Симферополь, Валентин Карамазов

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