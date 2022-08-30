Специалисты МАГАТЭ прибыли в Киев перед отправкой на ЗАЭС

Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, откуда отправится на Запорожскую АЭС. Пока экспертов заселили в один из киевских отелей, пишет Страна.ua.

Когда именно специалисты отправятся на ЗАЭС, пока не уточняется.

Накануне миссия МАГАТЭ во главе с директором организации Рафаэлем Гросси отбыла из Вены. В группу вошли 14 экспертов из Франции, Италии, Сербии, Китая, Польши, Литвы, Иордании, Мексики, Албании, Северной Македонии.

Конечная цель визита – Запорожская АЭС, подвергающаяся обстрелам со стороны ВСУ. Экспертам предстоит оценить причиненный станции физический ущерб, состояние систем безопасности и охраны объекта, условия труда персонала станции и разработать срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС. Визит продлится с 31 августа по 3 сентября, а несколько специалистов останутся на станции на постоянной основе.

ВСУ утром 30 августа вновь обстреляли территорию ЗАЭС и береговую линию Энергодара. Два попадания зафиксированы у хранилища отработанного топлива.

Киев, Наталья Рязанова

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