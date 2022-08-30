ВСУ вновь ударили по территории Запорожской АЭС, есть попадания

Власти Энергодара заявили о новом обстреле территории Запорожской АЭС со стороны украинских войск. Два попадания зафиксированы у здания хранилища отработанного топлива.

«Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. В следствии чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработанного топлива», – сообщает администрация города. Там добавили, что под огонь украинской армии также попали жилые кварталы Энергодара.

По мнению властей Энергодара, Украина совершает обстрелы территории атомной электростанции, чтобы сорвать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

Накануне вечером в ходе украинского удара по территории атомной станции снаряд пробил крышу корпуса, в котором хранится ядерное топливо для Запорожской АЭС

Добавим, что в понедельник МАГАТЭ заявила, что миссия агентства во главе с директором организации Рафаэлем Гросси отправилась из Вены на Запорожскую АЭС. Как ожидается, в течение ближайших дней эксперты организации прибудут на ЗАЭС.

Миссии предстоит оценить физический ущерб, нанесенный станции, определить работоспособность систем безопасности и охраны объекта, проанализировать условия труда персонала станции и разработать срочные меры по обеспечению гарантий безопасности АЭС.

Москва, Наталья Петрова

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