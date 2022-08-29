российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 29 августа 2022, 18:07 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Снаряд натовского калибра пробил крышу хранилища ядерного топлива на Запорожской АЭС

Фото: Telegram-канал Владимира Рогова

Выпущенный украинскими военными снаряд пробил крышу корпуса, в котором хранится ядерное топливо для Запорожской АЭС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня боевики Зеленского ведут непрерывный огонь по Запорожской АЭС и ближайшим населённым пунктам. В результате прямого попадания артиллерийского 155-мм снаряда была пробита крыша спецкорпуса №1 ЗАЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов атомной станции», – написал он.

По данным Рогова, снаряд был выпущен из города Никополь, находящегося на противоположной стороне Днепра. Для стрельбы использовалась американская гаубица М777.

«Основная цель боевиков Зеленского – сорвать миссию МАГАТЭ и не допустить налаживания взаимодействия между Россией, руководством Запорожской области и международным агентством по атомной энергетике», – считает Рогов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

«Это некая иллюзия, кино»: херсонские власти опровергли наступление ВСУ на юге / Российские военные сбили два украинских штурмовика / The Times: у Великобритании заканчиваются оружие и деньги для Украины / ВСУ за сутки дважды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию / Более 200 военных ВСУ были уничтожены на Харьковском направлении / Итоговый документ по конференции ДНЯО не был принят из-за Украины / Киев начал подготовку к «большой войне» с Россией в 2019 году – секретарь СНБО / Это смертный приговор: советник Зеленского оценил перспективы Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,