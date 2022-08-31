Прокуратура Севастополя начала проверку по инциденту в центре адаптивного спорта

Прокуратура Севастополя начала проверку информации об отказе в предоставлении ребенку-инвалиду услуг в центре адаптивного спорта.

Как уже сообщал «Новый День», 8-летний мальчик имеет официально установленную инвалидность: у ребенка патологии сердечно-сосудистой системы, позвоночника плюс сопутствующее психическое заболевание, но не настолько тяжелое, чтобы он не мог учиться в обычной школе. Недавно мальчик перенес операцию на сердце, и медики для ускорения реабилитации и укрепления организма рекомендовали заниматься плаванием.

Родители обратились в специальную группу, где занимаются с детьми-инвалидами. Сначала их взяли, ни как только мать попросила показать, где ребенок будет заниматься, отказали, заявив, что мальчик для занятий «не подходит».

«По поручению прокурора Севастополя Максима Жука организована проверка сведений об отказе в предоставлении ребенку-инвалиду услуг в государственном бюджетном учреждении Севастополя «Центр адаптивного спорта «Инваспорт», – сообщили в ведомстве. – В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнения законодательства о физической культуре и спорте, а также социальной защите инвалидов в Российской Федерации в деятельности указанного учреждения.

Будут опрошены законные представители ребенка, должностные лица Центра, изучены медицинские документы и назначения в связи с заболеванием мальчика.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования по восстановлению прав ребенка-инвалида и устранению нарушений законодательства».

Севастополь, Лиана Макоба

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