Администрация Зеленского призвала Запад применить силу к России

Евросоюз должен немедленно ввести полное газовое эмбарго против РФ и прекратить выдачу виз россиянам.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким призывом к участникам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге обратился Глава администрации президента Украины Андрей Ермак.
Кроме того, Ермак выразил убеждение, что «только силой можно победить Россию».
Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поймал в Праге свою немецкую коллегу Анналену Бербок и обсудил с ней целый ряд антироссийских мер.
Между тем, сама Бербок выступила накануне против общего запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.
Симферополь, Валентин Карамазов
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube