Администрация Зеленского призвала Запад применить силу к России

Евросоюз должен немедленно ввести полное газовое эмбарго против РФ и прекратить выдачу виз россиянам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким призывом к участникам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Праге обратился Глава администрации президента Украины Андрей Ермак.

Кроме того, Ермак выразил убеждение, что «только силой можно победить Россию».

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поймал в Праге свою немецкую коллегу Анналену Бербок и обсудил с ней целый ряд антироссийских мер.

Между тем, сама Бербок выступила накануне против общего запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

Симферополь, Валентин Карамазов

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