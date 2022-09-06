Киев сядет за стол переговоров только с полностью разрушенной Россией – администрация Зеленского

Украине уже мало освобождения всех своих территорий в качестве условия для ведения мирных переговоров с Москвой. Теперь мир должен быть полностью избавлен от России «как страны, которая была интегрирована в глобальную политику и глобальную экономику».

Как передаёт коррепондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

«Россия предлагает переговоры на позициях, с которыми она заходила. Когда только начиналась война 24-28 февраля, на первых этапах переговоров они выставляли определенные условия. Сейчас они хотят зафиксировать нечто, что позволит им продолжать войну, проведя определенную оперативную работу по накоплению дополнительных ресурсов. Мы это прекрасно понимаем…», – рассуждает он.

«Теперь, по сути, эта война идет уже не только, чтобы защитить свободу как таковую и освободить территорию Украины, но и избавиться от России как страны, которая была интегрирована в глобальную политику и глобальную экономику. Эти все задачи должны быть решены в любом случае, поэтому садиться за стол переговоров, не решив эту задачу, не получив полную плату с Российской Федерации, в принципе бессмысленно», – приводит слова Подоляка «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня президент Зеленский назвал Россию «страной-террористом», в ответ на слова Дмитрия Пескова, который допустил мирные переговоры Кремля с Киевом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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