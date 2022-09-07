На Украине отправили на передовую несколько тысяч женщин

На Украине отправили на передовую около 5 тысяч женщин, еще около 25 тысяч ждут своей очереди в тыловых частях ВСУ. Об этом сообщила заместитель министра обороны страны Анна Маляр.

Как уже сообщал «Новый День», до 31 июня все гражданки Украины в возрасте от 18 до 60 лет были обязаны явиться в военкомат по месту жительства и пройти медкомиссию. Требование касалось даже беременных и только что родивших. Тех, кто попытался уклониться, штрафуют. Мобилизацию планируют начать с 1 октября. В Генштаба ВСУ заявили, что это необходимо для «бесперебойного пополнения потерь личного состава», но пока процесс идет на добровольной основе, а на фронт отправляют «по необходимости».

Похоже, необходимость уже наступила: по словам Маляр сейчас на переднем крае находятся около 5 тысяч женщин сейчас, а в целом в ВСУ – больше 30 тысяч.

«Чтобы было понятно, много это или мало, это около 15% из того количества военных, которые у нас есть по закону (мы мобилизованных не учитываем сейчас, потому что по закону это 215 тысяч, а мобилизованных уже сотни тысяч). Так вот, по отношению к тому количеству у нас где-то 15% женщин. На фоне государств, которые являются членами НАТО на сегодня, это очень высокий показатель, один из самых высоких», – похвасталась замминистра обороны, утверждая, что пока в армию женщин берут только на добровольной основе. Что будет с 1 октября, она не уточнила.

Добавим, что на военнообязанных женщин (таковыми они становятся сразу после постановки на воинский учет) распространяются те же ограничения, что и на мужчин: им нельзя выезжать из страны и даже менять регион местонахождения.

Киев, Платон Ефимчук

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